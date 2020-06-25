Житель Карелии "не позволил" приставам забрать телевизор

Житель Кондопожского района накопил задолженности по коммунальным платежам, включая пени, а также расходы по оплате государственной пошлины, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Долг превысил 61 тысячу рублей.

У жителя Карелии описали телевизор в присутствии двух понятых. Ему дали срок для добровольной оплаты задолженности, но он этим правом не воспользовался.

Должника объявили в розыск, а когда нашли, выяснилось, что он продал арестованное имущество за 7 тысяч рублей и потратил деньги.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф.

Ранее приставы "лишили" жителя Карелии двух авто, которые он тщательно скрывал.