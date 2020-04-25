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Житель Карелии не смог сделать "смертельный укол" собаке

Новости. От читателей
13:46, 26 Апреля 2020
фото: со страницы Игоря Шихова
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В поселке Пиндуши Медвежьегорского района местный житель спас собаку, которую неизвестные сбили на дороге и бросили умирать.

На свое странице в соцсети житель села Пиндуши рассказал историю спасения собаки Тоси, которую от отчаяния хотел усыпить, но не смог, увидев ее глаза.

"Мой телефон сегодня весь вечер рвало от звонков, - написал Игорь. - Напротив кладбища сбили собаку, и меня слёзно просили помочь. Взяв ориентировку, я поехал. Приехав на место, я обнаружил собаку - больше никого не было. Её просто отволокли в сторону и оставили на холодной земле. Я осмотрел её (я не врач) и всё, что я увидел, это сломанная передняя лапа. Я обзвонил многих, но всё, что я понял: это "ты обнаружил, твои и проблемы". Только один человек не отказалась и приехала на место. Это ветврач Полина. Она осмотрела и поставила неутешительный диагноз. Передняя и две задние лапы сломаны. Разорвана шкура между задними лапами. По внутренней части сказать ничего нельзя без обследования".

Игорь сказал, что был в панике.

"Что делать? У меня не хватит совести опять просить у людей денег, - объяснил спаситель. - Я ещё за кошку не отчитался (она до сих пор на лечении). Я взял собаку в машину и повёз на усыпление. Можете считать меня живодёром! Но я не видел другого выхода. Руки опускаются. В самый последний момент я не позволил сделать укол, но шприц взял. Я долго сидел и смотрел в её глаза, я так не хочу, чтобы она мучилась! Но я не смог и, наверное, никогда не смогу. Я привёз её к себе в гараж, что будет только богу известно. Теперь я в таком же положении, как и эта собака. Мне нужна помощь, чтобы эту помощь отдать Тосе (так я её назвал за её тоскливый взгляд)".

Игорь написал номер карты для перевода и стал ждать.
Чудо произошло. Люди перевели деньги, которых хватило, чтобы спасти Тосю.

Сейчас на странице Игоря можно увидеть фото поправляющейся собаки. Мужчина благодарит всех неравнодушных.

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Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

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мтд
2020-04-26 15:48:23
Поправляйся, Тося!
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