Житель Карелии не справился с "Триумфом" и попал в ДТП

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В Сортавальском районе 51-летний мотоциклист получил травмы в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший понедельник 3 июня в 8.20 в Сортавальском районе на 260 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" 51-летний водитель мотоцикла "Триумф" не справился с управлением и совершил съезд с дороги.
В результате ДТП водитель получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.
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