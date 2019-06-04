Житель Карелии не справился с "Триумфом" и попал в ДТП

В Сортавальском районе 51-летний мотоциклист получил травмы в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник 3 июня в 8.20 в Сортавальском районе на 260 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" 51-летний водитель мотоцикла "Триумф" не справился с управлением и совершил съезд с дороги.

В результате ДТП водитель получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.