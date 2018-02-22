Житель Карелии непонятно для чего обокрал бывшую супругу

Желание повидаться с ребенком обернулось для него уголовным делом.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратилась женщина, из квартиры которой пропали 126 тысяч рублей. Как сообщила потерпевшая, долгое время она откладывала деньги на ремонт. Получив зарплату, она сразу же решила убрать часть суммы в копилку, но обнаружила, что сбережения исчезли.

Заявительница в ходе общения с полицейскими высказала подозрения, что к хищению денег может быть причастен ее бывший супруг. Незадолго до кражи, он пришел к ней в дом, объяснив, что хочет повидаться с ребенком.

Полицейские выяснили, что 41-летний подозреваемый проживает в Прионежском районе. Вскоре его задержали. Мужчина сознался в содеянном и вернул все похищенные деньги. Объяснить свой поступок он так и не смог.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Ведется следствие.