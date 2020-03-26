Житель Карелии, несколько лет истязавший женщину с ребенком, отделался условкой

Житель Олонецкого района приговорен к условному наказанию за истязание жены и ребенка, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 34-летний житель Олонецкого района в течение трех лет, с 2012 по 2015 год, умышленно истязал супругу и ее несовершеннолетнего ребенка. При этом ни в правоохранительные органы, ни за медицинской помощью жена не обращалась. О ситуации в семье стало известно только во время судебного бракоразводного процесса после расставания супругов.

Несмотря на непризнание подсудимым своей вины и противодействие осуществлению правосудия, под тяжестью предъявленных государственным обвинением доказательств его причастность к криминальному деянию была подтверждена, что повлекло вынесение обвинительного приговора.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года.