Житель Карелии незаконно порыбачил на полмиллиона рублей

За добычу рыбы в период нереста мужчине из Прионежского района грозит штраф в 500 тысяч или 2 года за решеткой.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной добыче водных биологических ресурсов в отношении жителя поселка Шуя в Прионежском районе.

Как было установлено, мужчина в мае 2022 года поставли на реке Шуя 3 металлические ловушки. Улов оказался богатым — 130 особей рыбы. Учитывая, что в это время шел нерест, в некоторых особях была икра.

Причиненный ущерб был оценен в 70 тысяч рублей, а действия нарушителя попали под статью уголовного кодекса.

Теперь фигуранту грозит штраф в размере 500 тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы, либо до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.