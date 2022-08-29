Житель Карелии незаконно порыбачил на полмиллиона рублей

За добычу рыбы в период нереста мужчине из Прионежского района грозит штраф в 500 тысяч или 2 года за решеткой.
Карельская межрайонная природоохранная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной добыче водных биологических ресурсов в отношении жителя поселка Шуя в Прионежском районе.
Как было установлено, мужчина в мае 2022 года поставли на реке Шуя 3 металлические ловушки. Улов оказался богатым — 130 особей рыбы. Учитывая, что в это время шел нерест, в некоторых особях была икра.
Причиненный ущерб был оценен в 70 тысяч рублей, а действия нарушителя попали под статью уголовного кодекса.
Теперь фигуранту грозит штраф в размере 500 тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы, либо до двух лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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