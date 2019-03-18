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Новости. Криминал
18:20, 18 Марта 2019
фото: © РИА Новости. Александр Кряжев

Житель Карелии "обчистил" гаражные боксы

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Мужчина вынес из гаражей велосипед, запчасти, сварочный аппарат, сообщили в МВД Карелии.

В начале марта в полицию Суоярвского района обратились два горожанина, 58-ми и 54-х лет. Они сообщили, что из их гаражей, которые находятся в одном кооперативе, похищено имущество: велосипед, автозапчасти, два комплекта зимней резины на дисках, сварочный аппарат, тепловая газовая пушка, автомойка и аккумулятор. Ущерб превысил 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого и обстоятельства произошедшего. В тот день 42-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел в гараж своего приятеля за инструментами.

По версии следствия, вместо автоинструментов мужчина взял лом, с помощью которого сломал замки на двух соседних боксах и похитил имущество. Он спрятал все в гараже знакомого, чтобы впоследствии сбыть, но не успел, так как был установлен правоохранителями.

На мужчину завели уголовное дело.

 

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