Житель Карелии обгорел при невыясненных обстоятельствах

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Мужчина получил ожоги 22 августа, в МЧС Карелии сообщение поступило спустя 5 дней, сообщили в ведомстве.
Во вторник, 27 августа, в МЧС поступило сообщение о травмировании жителя Калевалы. У мужчины зафиксированы ожоги 1-2 степени.
Мужчина обгорел вечером 22 августа на ул. Зеленой из-за неосторожного обращения с огнем.
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