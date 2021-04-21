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Пьяный житель Карелии не оправдал доверие товарища, угнав его автомобиль

Новости. Криминал
12:26, 22 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС
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Кондопожанин доверил своему приятелю ключи и документы на машину, чтобы не потерять их, а приятель напился и сам поехал кататься на ней, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило сообщение от 30-летней женщины, которая увидела, как от дома отъезжает автомобиль, принадлежащий ее мужу. Однако она точно знала, что супруг находился в это время в совершенно другом месте и не мог управлять машиной.

В это же время в дежурную часть кондопожской полиции поступило заявление жителя города, о том, что пьяный мужчина управляет легковым автомобилем.

Информация для реагирования была передана нарядам ППС. Спустя несколько минут сотрудники патрульно-постовой службы остановили автомобиль под управлением 30-летнего горожанина. Он явно был пьян, но от медицинского освидетельствования отказался.

Полицейским мужчина рассказал, что отмечал с приятелем день рождения. В какой-то момент тот передал ему ключи и документы на хранение, боясь потерять их во время вечеринки. Спустя некоторое время подозреваемый покинул праздник, отправился к автомобилю товарища и поехал на нем кататься, не спросив разрешение у владельца.

В настоящее время мужчина арестован на 15 суток за отказ медицинского освидетельствования. Также он подозревается в совершении угона.

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