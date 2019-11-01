Житель Карелии обменял чужой телефон на бутылку водки

В полицию с заявлением о краже обратился 34-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина был на застолье у знакомого в Соломенном и забыл там телефон. А после так и не получил его обратно. Ущерб составил 14,5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 55-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что заглянул в гости, выпил и прихватил чужой телефон. Гаджет злоумышленник продал прохожему за бутылку водки.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, мужчина вышел из бара в Петрозаводске с чужим телефоном.