Житель Карелии обнаружил противотанковые мины в мусоре

Сотрудники ОМОН уничтожили найденные в Калевале боеприпасы, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В минувшие выходные поступила информация о том, что в Калевале мужчина, разгребая груду мусора, обнаружил предметы, похожие на боеприпасы.

Информация подтвердилась. Опасные находки были детально обследованы взрывотехниками специального подразделения регионального управления Росгвардии. Оказалось, что это три советские противотанковые мины ТМ-62М, одна из которых была учебная.

Две мины были вывезены на безопасное расстояние от населённых пунктов и уничтожены. Учебная мина передана полиции.