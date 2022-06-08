Житель Карелии обокрал бывшую жену в ее квартире

Полиция в Кемском районе Карелии возбудила уголовное дело по заявлению женщины, которая стала жертвой преступления, совершенного ее бывшим мужем.

Об этом сообщили в региональном МВД.

Как выяснилось, в гости к потерпевшей пришел ее бывший муж, имевший ранее проблемы с законом. Между ними возникла ссора. Потом хозяйка ушла в комнату, а мужчина отправился на кухню, где обнаружил кошелёк женщины. По версии следствия, он взял из него 4 тыс. рублей и ушёл.

Когда подозреваемого задержали, он сознался в преступлении и обязался возместить причинённый ущерб.