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Новости. Криминал
11:13, 22 Мая 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

Житель Карелии обокрал ресторан на 107 тысяч рублей

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Мужчина проник на турбазу и обокрал ресторан в Кондопожском районе, сообщили в МВД Карелии

В полицию Кондопожского района обратился директор одной из туристических баз. Он сообщил, что из ресторана, находящегося на территории комплекса, похищены два телевизора с ресиверами, стиральная машина, бойлер, кулер, сейф и рации.

Ущерб превысил 107 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что на территории есть охранник, однако ночью он не слышал никакого шума.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили 31-летнего подозреваемого, жителя Кондопоги. Гражданин нигде не работает. Его дача расположена неподалёку от турбазы.

По версии следствия, ночью он на личном автомобиле подъехал к территории комплекса, проник в ресторан, когда все работники уже ушли, и похитил имущество. Впоследствии часть похищенного он установил в своей квартире, а часть - в дачном доме.

Возбуждено уголовное дело.

 

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