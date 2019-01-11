Житель Карелии обокрал родственника, чтобы увидеть город на Неве

В полицию Петрозаводска обратился 59-летний горожанин с заявлением о краже инструментов и телефона, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что из его автомобиля похищены строительные инструменты и мобильный телефон. Ущерб превысил 30 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что в тот день забыл закрыть машину, а когда вернулся за телефоном – имущества на месте не было.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 22-летнего родственника потерпевшего. По версии следствия, он похитил из незакрытой машины шуруповерт, гайковерт и мобильный телефон. Впоследствии гражданин сбыл похищенное, а на вырученные средства уехал в Санкт-Петербург.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время гражданин возместил причиненный ущерб в полном объеме.