Житель Карелии обокрал своего собственного друга

В Прионежском районе хозяин застолья не досчитался 17 тысячи рублей после ухода гостей, сообщили в МВД Карелии.

О том, что пропала крупная сумма денег, 61-летний житель одного из посёлков Прионежского района сообщил в полицию 25 марта. Потерпевший предположил, что преступление мог совершить кто-то из его друзей – накануне у него были гости.

Сотрудники уголовного розыска по Прионежскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого в краже. По версии следствия, 32-летний мужчина похитил 17 тысяч рублей у знакомого и впоследствии потратил эти деньги на личные нужды.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "кража". Мужчине грозит до пяти лет колонии.