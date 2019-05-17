Житель Карелии, обвиняемый в торговле наркотиками, скрылся от суда

Полиция Петрозаводска ведет его поиски, сообщили в МВД Карелии.

Полицией Петрозаводска разыскивается скрывшийся от суда, подсудимый 30-летний Денис К., обвиняемый в торговле наркотиками группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере.

Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить об этом по телефонам 8-921-520-61-61, 8-911-409-26-96, 8(8142)73-91-54 или 02 (с мобильного – 102).