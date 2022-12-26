Житель Карелии обворовал родного отца и поплатился за это

Прокуратура Пряжинского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, виновного в краже.

Как было установлено, 30-летний мужчина жил в поселке Чална в квартире своей бабушки. В какой-то момент он взял надувную лодку и лодочный мотор, принадлежащие его отцу, и продал их в Петрозаводске, а деньги потратил.

В результате суд приговорил молодого человека к 2 годам лишения свободы условно, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшего более чем на 120 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.