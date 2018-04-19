Житель Карелии оформил на себя две фирмы и стал подсудимым

Мировой суд Сортавалы вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого местного жителя.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Как установлено в судебном заседании, в 2016 году подсудимый за денежное вознаграждение предоставил незнакомому ранее человеку свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также подписал документы, необходимые для предоставления в налоговую инспекцию с целью регистрации на свое имя двух обществ с ограниченной ответственностью. При этом цели управления указанными организациями и осуществления обязанностей учредителя и руководителя он не имел.

На основании представленных документов налоговая инспекция приняла решения о регистрации этих фирм, сведения о них были внесены в установленном порядке в Единый государственный реестр юридических лиц.

С учетом обстоятельств совершения преступления, личности подсудимого, полного признания вины, суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Поскольку осужденный официально не трудоустроен, отбывать наказание он будет в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.