Житель Карелии окончил вояж на угнанном авто в кювете

Петрозаводчанка заявила в полицию об угоне машины, сообщили в МВД Карелии.

Пока хозяйка была в гостях, отечественное авто было припарковано на проспекте Александра Невского, а затем пропало.

Оперативники установили местонахождение машины и причастного к ее исчезновению.



Ранее судимый за имущественное преступление 36-летний петрозаводчанин сознался рассказал, что ночью не смог пройти мимо транспорта, в салоне которого виднелись ключи.

Злоумышленник отправился в путешествие в Прионежский район. Но, не справившись с управлением, мужчина окончил вояж в кювете.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее юный житель Карелии пошел на преступление ради нескольких минут удовольствия.