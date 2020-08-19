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Житель Карелии окончил вояж на угнанном авто в кювете

Новости. Криминал
08:25, 20 Августа 2020
фото: © Fotolia / Tomasz Zajda
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Петрозаводчанка заявила в полицию об угоне машины, сообщили в МВД Карелии.

Пока хозяйка была в гостях, отечественное авто было припарковано на проспекте Александра Невского, а затем пропало.

Оперативники установили местонахождение машины и причастного к ее исчезновению.

Ранее судимый за имущественное преступление 36-летний петрозаводчанин сознался рассказал, что ночью не смог пройти мимо транспорта, в салоне которого виднелись ключи.

Злоумышленник отправился в путешествие в Прионежский район. Но, не справившись с управлением, мужчина окончил вояж в кювете. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее юный житель Карелии пошел на преступление ради нескольких минут удовольствия.

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