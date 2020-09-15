Житель Карелии опустошил банковский счет приятеля, подменив телефон

Кемские полицейские раскрыли кражу с банковского счета, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кеми обратился 47-летний местный житель. Мужчина заявил, что с его банковской карты было похищено 4,3 тысячи рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлен 29-летний подозреваемый. Мужчина сознался в содеянном. Он пояснил, что с потерпевшим у них одинаковые модели телефонов. В один из дней кемляне вместе распивали спиртное. Гость знал, что его знакомый ежемесячно получает социальную выплату на счет, привязанный к номеру телефона. Тогда он личную сим-карту поместил во второй слот мобильного телефона товарища, а свой телефон оставил на столе.

Краденые деньги он потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.



Ранее судимый кемлянин в настоящее время находится под подозрением по иным фактам преступной деятельности. Мужчина арестован.