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Житель Карелии опустошил банковский счет приятеля, подменив телефон

Новости. Криминал
17:40, 16 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Кемские полицейские раскрыли кражу с банковского счета, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кеми обратился 47-летний местный житель. Мужчина заявил, что с его банковской карты было похищено 4,3 тысячи рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлен 29-летний подозреваемый. Мужчина сознался в содеянном. Он пояснил, что с потерпевшим у них одинаковые модели телефонов. В один из дней кемляне вместе распивали спиртное. Гость знал, что его знакомый ежемесячно получает социальную выплату на счет, привязанный к номеру телефона. Тогда он личную сим-карту поместил во второй слот мобильного телефона товарища, а свой телефон оставил на столе.

Краденые деньги он потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее судимый кемлянин в настоящее время находится под подозрением по иным фактам преступной деятельности. Мужчина арестован.

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