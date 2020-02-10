890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти Карелии предлагают гражданам сообщать о пустующих квартирах 4
10.02.2020 16:05
Поэтесса с 14 размером груди рассказала о своем достоинстве (ФОТО) 2
10.02.2020 19:40
Взяткодатель по делу арестованного экс-министра транспорта Карелии может избежать уголовного наказания 11
10.02.2020 13:25
Смертельная авария произошла на трассе в Карелии
10.02.2020 21:44

Житель Карелии опустошил вагончик с инструментами ради поездки к друзьям

Новости. Криминал
09:47, 11 Февраля 2020
фото: © pxhere
Загрузка...

В полицию Лоухского района поступило заявление 28-летнего жителя поселка, сообщили в МВД Карелии.

У мужчины украли строительные инструменты.  Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Ночью злоумышленник сорвал навесной замок вагончика, в котором собственник хранил инструменты, и похитил две углошлифовальные машинки, перфоратор, электролобзик и саморезы.

Подозреваемым оказался 30-летний местный житель.

В полиции мужчина пояснил, что хотел навестить друзей в Мурманской области, но денег на поездку у него не было. Он купил билет и по пути сбыл похищенные электроинструменты.

Деньги мужчина потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее моднице из Пудожа прислали бумагу и песок вместо платьев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-11 09:56:16
Голытьба. Ничего у них нет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
06.02.2020, 17:13
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске
04.02.2020, 17:15
Стало известно, кто стал жертвами страшной аварии на трассе в Карелии
06.02.2020, 18:17
Правоохранители рассказали, какую взятку дали министру транспорта Карелии

Аналитика

07.02.2020 14:25
Тема недели
Камера вместо квартиры в Испании 11
Один из самых обеспеченных карельских министров Алексей Кайдалов дорого обойдется имиджу республиканской власти.
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Не торговые войны, а торговый мир 1
06.02.2020 09:06
"Все бы отдал, чтобы этого не видеть" 2
05.02.2020 22:16
Вся аналитика

Чтиво

06.02.2020 14:54
Без политики
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 3
В Национальном музее Карелии представили книгу о судьбах североамериканских финнов в СССР.
Акела не промахнулся 13
05.02.2020 15:30
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2020" в Петрозаводске
10.02.2020 07:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»