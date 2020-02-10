Житель Карелии опустошил вагончик с инструментами ради поездки к друзьям

В полицию Лоухского района поступило заявление 28-летнего жителя поселка, сообщили в МВД Карелии.

У мужчины украли строительные инструменты. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Ночью злоумышленник сорвал навесной замок вагончика, в котором собственник хранил инструменты, и похитил две углошлифовальные машинки, перфоратор, электролобзик и саморезы.

Подозреваемым оказался 30-летний местный житель.

В полиции мужчина пояснил, что хотел навестить друзей в Мурманской области, но денег на поездку у него не было. Он купил билет и по пути сбыл похищенные электроинструменты.

Деньги мужчина потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело.

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