Житель Карелии остался без денег, пригласив соседа за стол

В Костомукше сосед обокрал уснувшего после застолья гостеприимного мужчину.

Как рассказали в МВД Карелии, в дежурную часть ОМВД России по Костомукше обратился 41-летний мужчина и сообщил, что из его квартиры были похищены 7 тысяч рублей. Пропажу он обнаружил после того, как у него в гостях побывал сосед.

Полицейские разыскали 33-летнего подозреваемого. Он признался, что вечером зашел к знакомому и был приглашен за стол. Когда под воздействием алкоголя хозяин заснул, он решил проверить содержимое его кошелька. Мужчина забрал часть денег, на которые продолжил застолье уже в другом месте.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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