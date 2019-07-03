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Новости. Криминал
14:21, 03 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов

Житель Карелии остался без ноутбука после застолья с бывшим зеком

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Мужчина пригласил в гости бывшего зека, так как тоже когда-то сидел в колонии, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопоги обратился 44-летний горожанин с сообщением о краже. Мужчина не столь давно покинул места лишения свободы. Июньским днем он встретил на улице человека, который, как выяснилось при разговоре, также отбывал наказание.

Беседа продолжилось при совместном застолье дома. К общению присоединились еще несколько человек. В итоге, после ухода всех гостей, кондопожанин обнаружил, что в квартире не хватает ноутбука. Ущерб был оценен в 20 тысяч рублей. 

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 46-летнего местного жителя. Он, дождавшись похитил технику и быстро отправился на рынок. Там он сбыл ноутбук за 1 тысячу рублей и продолжил распитие спиртного в одиночестве.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2019-07-03 14:39:26
У покупающих краденое наказание должно быть больше, чем у крадущего. Насмешница как считает?
насмешница
2019-07-03 15:12:11
кир,
вы сначала докажите, не применяя электрошокеров, что покупатель знал, что покупает краденое, а потом уж хоть пожизненное.
Может,проще доходы населения сделать такими, чтобы покупка ноутбука в магазине не была разорительной для личного бюджета?
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