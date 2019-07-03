Житель Карелии остался без ноутбука после застолья с бывшим зеком

Мужчина пригласил в гости бывшего зека, так как тоже когда-то сидел в колонии, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопоги обратился 44-летний горожанин с сообщением о краже. Мужчина не столь давно покинул места лишения свободы. Июньским днем он встретил на улице человека, который, как выяснилось при разговоре, также отбывал наказание.



Беседа продолжилось при совместном застолье дома. К общению присоединились еще несколько человек. В итоге, после ухода всех гостей, кондопожанин обнаружил, что в квартире не хватает ноутбука. Ущерб был оценен в 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 46-летнего местного жителя. Он, дождавшись похитил технику и быстро отправился на рынок. Там он сбыл ноутбук за 1 тысячу рублей и продолжил распитие спиртного в одиночестве.

Возбуждено уголовное дело.