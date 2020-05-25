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Житель Карелии остался без прав из-за эпилепсии

Новости. Общество
18:20, 26 Мая 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин
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Жителя Костомукши лишили прав, узнав о его диагнозе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Выяснилось, что местный житель, состоящий на учете в медицинском учреждении с заболеванием "эпилепсия", имел водительские права, несмотря на то что этот диагноз является медицинским противопоказанием к управлению транспортом.

По решению суда, мужчина остался без прав.

Не согласившись с данным решением, костомукшанин обратился с апелляцией в Верховный суд Карелии, который, в свою очередь, оставил ее без удовлетворения.

Ранее в Карелии многодетная мать, оскорбившая инспектора, может лишиться родительских прав.

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Комментарии

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новый
2020-05-26 18:42:10
Да у нас больше половины протестунов на учете в РПНД состоит. И административные штрафы на них не выписать, и на 15 суток не закрыть. Либерасты, я правильно сказал ? Щас очередной дибилоид скажет, что это я про себя.
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