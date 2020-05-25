Житель Карелии остался без прав из-за эпилепсии

Жителя Костомукши лишили прав, узнав о его диагнозе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Выяснилось, что местный житель, состоящий на учете в медицинском учреждении с заболеванием "эпилепсия", имел водительские права, несмотря на то что этот диагноз является медицинским противопоказанием к управлению транспортом.

По решению суда, мужчина остался без прав.

Не согласившись с данным решением, костомукшанин обратился с апелляцией в Верховный суд Карелии, который, в свою очередь, оставил ее без удовлетворения.

Ранее в Карелии многодетная мать, оскорбившая инспектора, может лишиться родительских прав.