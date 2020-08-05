Житель Карелии оставил дачников без связи с миром

В полицию Муезерского района обратились жители одного из поселков, сообщили в МВД Карелии.

В их дачном домике побывал непрошенный гость – окно веранды оказалось разбито, а из комнаты пропал телевизор.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 25-летнего жителя того же населенного пункта. Краденое мужчина продал.



Возбужденного уголовное дело.

Ранее судимому мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом.

Ранее житель Карелии помог слабому товарищу украсть канистру бензина с автозаправки.