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Девятнадцатилетний рецидивист ушел из дома гостя Карелии со стеклопакетом

Новости. Криминал
10:28, 27 Мая 2021
фото: © shutterstock.com/M-Production

В Пудожском районе рецидивист украл стеклопакет из строящегося дома жителя Московской области, сообщили в МВД Карелии.

Сотруднику уголовного розыска Пудожского района поступила информация о том, что житель одного из поселков пытается продать новый стеклопакет. Полицейские выяснили, что продавцом оказался 19-летний местный селянин, на счету которого было уже несколько краж. Молодой человек рассказал, что нашел стеклопакет на месте выгоревшего дома, однако его версия не нашла подтверждения.

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Полицейские выяснили, что стеклопакет пропал из строящегося дома, принадлежащего жителю Московской области. Подозреваемый нашел лазейку в двухметровом заборе и проник на веранду, где хранился стеклопакет. В дальнейшем он хотел продать его односельчанам, однако покупателя не нашел и спрятал свою добычу.

Потерпевший узнал о произошедшем от правоохранителей, когда преступление было уже раскрыто. Он оценил ущерб в 6 тысяч рублей.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

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Комментарии

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кир
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Гость
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