Девятнадцатилетний рецидивист ушел из дома гостя Карелии со стеклопакетом

В Пудожском районе рецидивист украл стеклопакет из строящегося дома жителя Московской области, сообщили в МВД Карелии.

Сотруднику уголовного розыска Пудожского района поступила информация о том, что житель одного из поселков пытается продать новый стеклопакет. Полицейские выяснили, что продавцом оказался 19-летний местный селянин, на счету которого было уже несколько краж. Молодой человек рассказал, что нашел стеклопакет на месте выгоревшего дома, однако его версия не нашла подтверждения.

Полицейские выяснили, что стеклопакет пропал из строящегося дома, принадлежащего жителю Московской области. Подозреваемый нашел лазейку в двухметровом заборе и проник на веранду, где хранился стеклопакет. В дальнейшем он хотел продать его односельчанам, однако покупателя не нашел и спрятал свою добычу.

Потерпевший узнал о произошедшем от правоохранителей, когда преступление было уже раскрыто. Он оценил ущерб в 6 тысяч рублей.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.