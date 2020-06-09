Житель Карелии оставил юного пассажира поезда без денег (ФОТО)

В Карелии по горячим следам раскрыта кража денег в поезде "Санкт-Петербург – Мурманск", сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.
Поступило заявление от матери несовершеннолетнего пассажира поезда, прибывшего в Карелию в гости.
Женщина сообщила, что у ее 16-летнего сына пропал кошелек. В нем находились деньги на карманные расходы и банковские карты.
Оперативники установили подозреваемого – 23-летнего жителя Пудожского района.
Он нашел портмоне на полу и не сообщил о своей находке поездной бригаде.
Ребенку вернули краденые пять тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее пациент украл деньги у медработников БСМП в Петрозаводске.
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