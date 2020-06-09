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Житель Карелии оставил юного пассажира поезда без денег (ФОТО)

Новости. Криминал
13:15, 10 Июня 2020
фото: © Пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте
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В Карелии по горячим следам раскрыта кража денег в поезде "Санкт-Петербург – Мурманск", сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Поступило заявление от матери несовершеннолетнего пассажира поезда, прибывшего в Карелию в гости.

Женщина сообщила, что у ее 16-летнего сына пропал кошелек. В нем находились деньги на карманные расходы и банковские карты.

Оперативники установили подозреваемого – 23-летнего жителя Пудожского района.

Он нашел портмоне на полу и не сообщил о своей находке поездной бригаде. 

Ребенку вернули краденые пять тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пациент украл деньги у медработников БСМП в Петрозаводске.

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Комментарии

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кир
2020-06-10 13:21:17
Цивилизация их не коснулась, что чужое брать нельзя. И кошелёк мог украсть, а не найти. :)
Ткачев
2020-06-10 13:43:01
кир, Бытие определяет сознание, когда уже дойдет? Вспоминаем автоматы по продаже билетов в общественном советском транспорте и надпись над ними "Совесть - лучший контроллер".
кир
2020-06-10 13:58:24
Ткачев, не всё было честно и правильно в то время. И народ не был белым и пушистым. Наказания были более суровыми, чем сейчас. Этим и объясняется Боялись и правильно делали. Сейчас ничего и никого не боятся. :)
Ткачев
2020-06-10 14:09:04
кир, Бред очередной. Народ ключи от дверей под ковриками оставлял. В деревнях избы не закрывались.
Гость
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