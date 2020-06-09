Житель Карелии оставил юного пассажира поезда без денег (ФОТО)

В Карелии по горячим следам раскрыта кража денег в поезде "Санкт-Петербург – Мурманск", сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Поступило заявление от матери несовершеннолетнего пассажира поезда, прибывшего в Карелию в гости.

Женщина сообщила, что у ее 16-летнего сына пропал кошелек. В нем находились деньги на карманные расходы и банковские карты.

Оперативники установили подозреваемого – 23-летнего жителя Пудожского района.

Он нашел портмоне на полу и не сообщил о своей находке поездной бригаде.

Ребенку вернули краденые пять тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее пациент украл деньги у медработников БСМП в Петрозаводске.