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Новости. Криминал
18:40, 25 Февраля 2019
фото: ТАСС / Донат Сорокин

Житель Карелии оставил мать без сбережений

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В полицию Олонецкого района обратилась 61-летняя женщина с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции установили, что к краже причастен сын заявительницы, ранее судимый 21-летний местный житель. В тот день он заходил к родителям в гости.

По версии полицейских гражданин знал, что мама хранит деньги в тайнике под шкафом. Когда она вышла на кухню, тот похитил наличные. Впоследствии он намеревался потратить краденые 20 тысяч рублей на спиртное, но не успел.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Похищенная сумма изъята и возвращена заявительнице.

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