Житель Карелии отдал мошенникам полмиллиона рублей за несуществующий станок

Житель Петрозаводска планировал приобрести деревообрабатывающий станок, но в итоге лишился денег.

В отдел петрозаводской полиции обратился 38-летний горожанин с просьбой привлечь к ответственности злоумышленника, обманом похитившего у него 590 тыс. рублей. Об этом информирует МВД.

Горожанин на онлайн-доске нашёл объявление о продаже многофункционального деревообрабатывающего станка стоимостью 500 тыс. рублей. Товар мужчину заинтересовал, и он написал об этом в официальном чате, где и началось общение с продавцом. Но вскоре, по инициативе собеседника, стороны обменялись номерами мобильных телефонов и продолжили обсуждение деталей сделки в одном из мессенджеров.

В ходе переписки контрагент отправил петрозаводчанину скан-копии документов на оборудование, паспорта, договоры купли-продажи. Так как станок находился в другом регионе, петрозаводчанину направили и транспортную накладную на груз, а также реквизиты счёта, через которые необходимо произвести оплату. Житель карельской столицы перевёл полмиллиона рублей за товар и ещё 90 тыс. рублей за доставку. Однако станка он так и не дождался, продавец перестал выходить на связь.

По части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое в крупном размере» возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, как житель Петрозаводска только через месяц понял, что его обманули мошенники.