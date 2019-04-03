Житель Карелии отделался обязательными работами за 14 выстрелов в лицо оппонента

Житель Лахденпохского района осужден за причинение легкого вреда здоровью выстрелами из пневматического пистолета, сообщает республиканская прокуратура.

В ноябре 2017 года в Лахденпохском районе мужчина в ходе ссоры на почве длительного конфликта ударил сожителя своей сестры, после чего 14 раз выстрелил в него из пневматического пистолета.

"Потерпевшему был причинен легкий вред здоровью", - отмечается в сообщении.

В суде было доказано, в момент выстрелов потерпевший никаких противоправных действий не производил, сопротивления не оказывал, а закрывал от выстрелов лицо руками. А подсудимый имел реальную возможность избежать конфликта.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.