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Новости. Криминал
12:03, 03 Апреля 2019
фото: pixabay.com

Житель Карелии отделался обязательными работами за 14 выстрелов в лицо оппонента

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Житель Лахденпохского района осужден за причинение легкого вреда здоровью выстрелами из пневматического пистолета, сообщает республиканская прокуратура.

В ноябре 2017 года в Лахденпохском районе мужчина в ходе ссоры на почве длительного конфликта ударил сожителя своей сестры, после чего 14 раз выстрелил в него из пневматического пистолета.

"Потерпевшему был причинен легкий вред здоровью", - отмечается в сообщении.

В суде было доказано, в момент выстрелов потерпевший никаких противоправных действий не производил, сопротивления не оказывал, а закрывал от выстрелов лицо руками. А подсудимый имел реальную возможность избежать конфликта.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

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Комментарии

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Мизантроп
2019-04-03 12:48:45
Из 14 выстрелов сколько в цель то попало? К 240 часам надоть часов 10 добавить на тренировку в тире.
Неравнодушный
2019-04-03 12:38:38
У наших людей это называется "лёгкое недопонимание".
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