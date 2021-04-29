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Грабитель в Карелии оставил для полицейских только пустую бутылку из-под водки

Новости. Происшествия
17:40, 30 Апреля 2021
фото: © pixabay
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В Пудоже полицейские нашли грабителя, унесшего из магазина бутылку водки, и забрали у него пустую тару, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района 21 апреля поступило сообщение от продавца-кассира одного из городских магазинов. Она рассказала, что неизвестный взял с витрины бутылку водки стоимостью более 300 рублей и направился к выходу, не оплатив товар. Женщина попыталась остановить злоумышленника, но тот замахнулся на неё рукой, как перед ударом. Испугавшись за свою жизнь, заявительница отступила, а незнакомец скрылся с места происшествия.

На следующий день в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого — 19-летнего местного жителя. Молодой человек признался в содеянном и добровольно выдал стражам порядка опустошённую им бутылку.

Против пудожанина возбуждено уголовное дело.

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кир
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Тару сдали?
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