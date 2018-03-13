Житель Карелии отобрал деньги у мужчины, используя банковскую карту вместо ножа

В Беломорске полицейские по горячим следам раскрыли грабеж, сообщает МВД Карелии.

Житель Беломорска собрался на несколько дней съездить в Петрозаводск. Поздним вечером он стоял на остановке в ожидании автобуса, когда подошел прохожий. Мужчины разговорились, потом закрепили знакомство выпивкой, а затем решили, что поедут вместе.

Буквально за несколько минут до отправления автобуса случайный событульникх приставил что-то острое к горлу второго и потребовал отдать деньги. После того, как грабитель получил 17 тысяч рублей, он скрылся. Потерпевший сразу же сообщил о преступлении в полицию.

Ориентировка на грабителя была передана всем дежурным нарядам полиции. Вскоре подозреваемого задержал наряд ГИБДД. Задержанный, 19-летний местный житель, сознался в содеянном. Выяснилось, что к горлу своей жертвы он приставил обычную пластиковую карту – он был уверен, что потерпевший в темноте не поймет, что это не нож.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. Фигурант, ранее судимый за имущественные преступления, находится под стражей.