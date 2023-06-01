Житель Карелии отправился по магазинам с чужой картой и попал под суд

В Сегежском районе вынесен приговор мужчине, признанного виновным в краже денег с чужой банковской карты, сообщили в суде.

Сегежский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя по факту кражи денежных средств с банковского счета.



Установлено, что сегежанин нашел на улице банковскую карту и отправился в магазин «Кристалл», где совершил покупки на общую сумму 3 060 рублей.



В судебном заседании он полностью признал свою вину. Приговор - полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.