Житель Карелии отправится на 8 лет в колонию за незаконный оборот наркотиков

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Мужчина забрал из тайника в 15 свертков с наркотиками и был задержан, сообщили в Петрозаводском МВД на транспорте.
В августе недалеко от железнодорожного вокзала Петрозаводска по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере оперативники задержали 34-летнего местного жителя.
Злоумышленник получил сообщение с координатами тайника-закладки и забрал с указанного места 15 свертков с наркотическим средством, преследуя цель дальнейшего его сбыта.
Мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
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