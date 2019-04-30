Житель Карелии отправится на 8 лет в колонию за незаконный оборот наркотиков

Мужчина забрал из тайника в 15 свертков с наркотиками и был задержан, сообщили в Петрозаводском МВД на транспорте.

В августе недалеко от железнодорожного вокзала Петрозаводска по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере оперативники задержали 34-летнего местного жителя.

Злоумышленник получил сообщение с координатами тайника-закладки и забрал с указанного места 15 свертков с наркотическим средством, преследуя цель дальнейшего его сбыта.

Мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.