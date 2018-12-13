Житель Карелии отправится под суд за кражу денег с банковской карты

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Мужчине грозит срок до 6 лет, сообщили в прокуратуре Карелии.
Следствием установлено, что ранее неоднократно судимый обвиняемый в сентябре распивал спиртные напитки в квартире случайного знакомого. Тот доверил ему свою банковскую карту для оплаты товаров в магазине и сообщил пин-код.
Позже гость тайно похитил банковскую карту потерпевшего и с 1.00 до 9.00 в несколько приемов снял с его счета около 60 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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