Житель Карелии отправится под суд за кражу денег с банковской карты

Мужчине грозит срок до 6 лет, сообщили в прокуратуре Карелии.

Следствием установлено, что ранее неоднократно судимый обвиняемый в сентябре распивал спиртные напитки в квартире случайного знакомого. Тот доверил ему свою банковскую карту для оплаты товаров в магазине и сообщил пин-код.

Позже гость тайно похитил банковскую карту потерпевшего и с 1.00 до 9.00 в несколько приемов снял с его счета около 60 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.