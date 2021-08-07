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Житель Карелии отпуск может провести на нарах, так как во время сбора чемодана сэкономил на покупке одежды

Новости. Криминал
10:42, 10 Августа 2021
фото: © Евгений Курсков / ТАСС

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В Петрозаводске мужчина, собираясь в отпуск, решил сэкономить на покупке одежды и украл ее в магазине, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска установили, что 46-летний житель карельской столицы незаконно завладел имуществом, принадлежащим одной из торговых организаций. Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в зале.

По версии дознания, в июле, будучи посетителем магазина спортивных товаров для всей семьи, мужчина похитил плавки, беруши для плавания, футболку и штаны. Причинённый материальный ущерб составил 6,5 тыс. рублей.

Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что изначально планировал приобрести товары для предстоящего отпуска, однако в дальнейшем решил сэкономить сбережения для отдыха. Петрозаводчанин добровольно выдал похищенное сотрудникам полиции и раскаялся в содеянном.

Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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Комментарии

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кир
2021-08-10 10:56:35
Это простое враньё, а не раскаяние. Только выпороть и посадить.
Гость
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