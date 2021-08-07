Житель Карелии отпуск может провести на нарах, так как во время сбора чемодана сэкономил на покупке одежды

В Петрозаводске мужчина, собираясь в отпуск, решил сэкономить на покупке одежды и украл ее в магазине, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска установили, что 46-летний житель карельской столицы незаконно завладел имуществом, принадлежащим одной из торговых организаций. Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в зале.

По версии дознания, в июле, будучи посетителем магазина спортивных товаров для всей семьи, мужчина похитил плавки, беруши для плавания, футболку и штаны. Причинённый материальный ущерб составил 6,5 тыс. рублей.

Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что изначально планировал приобрести товары для предстоящего отпуска, однако в дальнейшем решил сэкономить сбережения для отдыха. Петрозаводчанин добровольно выдал похищенное сотрудникам полиции и раскаялся в содеянном.

Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.