Жительница Карелии отравилась угарным газом на пожаре

Пожар произошел на лестничной площадке в Сегеже 15 апреля, сообщили в МЧС Карелии.

В 14.34 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Советской, 6. В 14.41 пожар ликвидирован.

Был поврежден снегокат.

Один человек был травмирован – отравился угарным газом. Его доставили в Сегежскую ЦРБ.