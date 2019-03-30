Житель Карелии отсудил у местных властей деньги за затопленную квартиру

Лахденохский районный суд постановил взыскать ущерб с местной администрации за затопленную осадками квартиру, сообщается на сайте суда.

Согласно материалам дела, мужчина проживает в муниципальной квартире многоквартирного жилого дома в поселке Лахденпохского района. В течение нескольких лет жилье заливало дождями и талыми водами с крыши.

"В ходе рассмотрения дела нашел подтверждение тот факт, что залив квартиры истца произошел в результате бездействия администрации", - отмечается на сайте суда.

Мужчина предъявил иск к районным властям.

Суд постановил взыскать с администрации Лахденпохского района материальный ущерб, а также судебные расходы.