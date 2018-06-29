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Новости. Происшествия
18:20, 29 Июня 2018

Житель Карелии отсудил у работодателя 200 тысяч за травму

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Работник сам был неосторожен, но получил компенсацию за моральный вред.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, Верховный суд Карелии оставил без изменения решение Петрозаводского городского суда о частичном удовлетворении исковых требований пострадавшего от несчастного случая на производстве работника предприятия о взыскании компенсации морального вреда.

В рамках рассмотрения гражданского дела установлено, что в январе 2006 года на дорожном строительно-ремонтном предприятии работник при исполнении трудовых обязанностей получил травму при управлении бульдозером. В ходе расследования несчастного случая на производстве были установлены недостатки в организации производства работ, а также грубая неосторожность самого истца.

Судебные инстанции согласились с требованиями истца и позицией прокурора, взыскав с работодателя компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Прокуратура сообщает о том, что необходимо учитывать, что при взыскании компенсации морального вреда не имеет значения, когда произошел несчастный случай на производстве, поскольку общий срок исковой давности 3 года не распространяется на настоящие правоотношения, спор не является индивидуальным правовым.

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