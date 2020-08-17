Житель Карелии, перекрывший реку сетями, удивился обвинениям в браконьерстве

Браконьера обнаружили на берегу реки Видлица в мае, сообщили в МВД Карелии.

Установлено, что 49-летний житель Олонецкого района нашел старую рыболовную сеть своего отца. Как уверял гражданин, он не знал о запрете вылова рыбы сетями, а также о том, что река является местом нереста лосося.

Он перекрыл реку от берега до берега и поймал четыре лосося весом около 6 кг.

Участковый отпустил выловленную рыбу обратно в реку.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, трех браконьеров поймали на ловле судаков в акватории Онежского озера (ФОТО).