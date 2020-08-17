890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Полиция Карелии назвала пять признаков телефонных мошенников 2
17.08.2020 15:43
Девочка-подросток пропала в Петрозаводске
17.08.2020 16:43
После обращения в СМИ к инвалиду в Петрозаводске пришла на дом хирургическая помощь 4
17.08.2020 16:45
В Петрозаводске пассажиры толкали вставший на перекрестке троллейбус (ВИДЕО) 16
17.08.2020 13:01
Петрозаводчанка стянула кольцо с пальца спящей соседки 3
17.08.2020 18:40
Комиссия Минкультуры России не приняла реставрацию Преображенской церкви 2
Сегодня 09:33

Житель Карелии, перекрывший реку сетями, удивился обвинениям в браконьерстве

Новости. Криминал
10:43, 18 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Загрузка...

Браконьера обнаружили на берегу реки Видлица в мае, сообщили в МВД Карелии.

Установлено, что 49-летний житель Олонецкого района нашел старую рыболовную сеть своего отца. Как уверял гражданин, он не знал о запрете вылова рыбы сетями, а также о том, что река является местом нереста лосося.

Он перекрыл реку от берега до берега и поймал четыре лосося весом около 6 кг.

Участковый отпустил выловленную рыбу обратно в реку.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, трех браконьеров поймали на ловле судаков в акватории Онежского озера (ФОТО).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-18 10:46:12
Закон и порядок не для них.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз
14.08.2020, 16:07
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"

Чтиво

17.08.2020 10:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»