Житель Карелии перепродал краденый телефон и попал под суд

Молодой человек продал телефон, похищенный его сожительницей, и вместе с ней стал фигурантом уголовного дела, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Сегежского района утвердил обвинительный акт в отношении 24-летнего местного жителя.

В ходе расследования была установлено, что молодой человек продал местной жительнице краденый мобильный телефон. Ранее он был похищен сожительницей подозреваемого, и продавший телефон юноша знал об этом. Тем не менее, покупательнице он ничего не сказал о криминальном происхождении гаджета.

Этот факт был раскрыт в ходе расследования дела о краже в отношении сожительницы обвиняемого. Телефон полицейские возвратили законному владельцу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фигуранту грозит наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ.