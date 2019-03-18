Житель Карелии перевел мошенникам крупную сумму денег

В Лоухском районе мужчина решил заработать в Интернете и стал жертвой мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина решил найти удаленную подработку в Интернете. Он разместил резюме на нескольких сайтах. Вскоре ему перезвонила девушка и предложила вакансию – сопровождать сделки на Интернет-бирже.

Гражданин заинтересовался подобным заработком. Девушка предложила перенести общение в одну из программ, позволяющих установить видеосвязь.

Условие для соискателя было выдвинуто следующее – чтобы в совершенстве освоить нюансы работы, надо самому вложить средства. Тот согласился. Далее не девушка, а иной "специалист по обучению" стал диктовать мужчине определенные действия: зарегистрировать электронный кошелек, перевести туда деньги и наконец – установить программу удаленного управления компьютером.

В результате мужчина перевел несколько тысяч рублей, а также оформил онлайн-кредит на 147 тысяч рублей и также перечислил их на посторонние счета.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.