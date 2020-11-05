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Житель Карелии сжег в лесу по пьяни чужой автомобиль

Новости. Происшествия
17:14, 06 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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В Муезерском районе мужчина поджог в лесу чужой автомобиль и убежал, сообщили в районном суде.

В Муезерский районный суд поступило уголовное дело по обвинению местного жителя, который умышленно поджог чужой автомобиль.

Согласно обвинительному заключению, мужчина находился в лесу, был пьян. Зажигалкой поджог кусок ткани, положив его на колесо автомобиля.

Убедившись, что ткань воспламенилась, он скрылся с места преступления.

В результате автомобиль сгорел. Потерпевшему был причинен ущерб на сумму 510 тысяч рублей. А обвинемый теперь ответит за это в суде. 

 

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