Житель Карелии сжег в лесу по пьяни чужой автомобиль

В Муезерском районе мужчина поджог в лесу чужой автомобиль и убежал, сообщили в районном суде.

В Муезерский районный суд поступило уголовное дело по обвинению местного жителя, который умышленно поджог чужой автомобиль.

Согласно обвинительному заключению, мужчина находился в лесу, был пьян. Зажигалкой поджог кусок ткани, положив его на колесо автомобиля.

Убедившись, что ткань воспламенилась, он скрылся с места преступления.

В результате автомобиль сгорел. Потерпевшему был причинен ущерб на сумму 510 тысяч рублей. А обвинемый теперь ответит за это в суде.