Житель Карелии платил в магазинах банковской картой матери, и за это его осудили

Вступил в силу приговор Муезерского районного суда в отношении местного жителя, который без разрешения взял банковскую карту своей матери и пошел с ней по магазинам.

Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

В суде было установлено, что обвиняемый сначала просил мать разрешить ему воспользоваться картой, но получил отказ. Тогда он взял ее без спроса и потратил в разных магазинах 4205 рублей 50 копеек.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно.