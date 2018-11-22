Житель Карелии по подложным документам на имя знакомых набрал кредитов на 2 млн рублей

В Петрозаводске перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемых в мошенничестве, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в 2015 году один из обвиняемых совершил мошеннические действия, в ходе которых получал в банке потребительские кредиты, оформляя их с помощью подложных документов на своих знакомых, не ставя последних в известность о намерении не выплачивать кредиты в последующем. В результате банку причинен ущерб на сумму более 2 миллионов рублей.

Кроме того, в 2015 году обвиняемый с двумя своими знакомыми совершили мошеннические действия в отношении страховой компании, инсценировав дорожно-транспортное происшествие и получив страховую выплату. Ущерб страховой компании составил более 289 тысяч рублей.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудниками УФСБ по Республике Карелия и сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Карелия.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.