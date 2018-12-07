Житель Карелии, по вине которого три человека утонули вместе с автомобилем, отправился в колонию

Беломорский районный суд приговорил к 3 годам колонии местного жителя, по чьей вине автомобиль с пассажирами упал в реку и три человека утонули, сообщает прокуратура Карелии.

Как сообщалось, в мае 2018 года 44-летний житель Беломорского района в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем, в котором находились четыре пассажира. Компания направлялась отдохнуть на природе.

Водитель нарушил ПДД, автомобиль упал с высокого обрыва в реку Сума и затонул.

Водитель и один из его спутников сумели спастись, трое других пассажиров – два мужчины и женщина – утонули.

"Подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного морального вреда на общую сумму 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.