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Новости. Происшествия
16:36, 30 Мая 2018
фото: не имеет прямого отношения к данной новости

В МВД Карелии рассказали подробности ДТП, где вместе с автомобилем утонули три человека

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Стали известны подробности смертельного ДТП в Беломорском районе, где пять человек упали в реку на автомобиле.

Ранее сообщалось, что 29 мая в 16.45 в Беломорском районе автомобиль Chevrolet Niva, двигавшийся по дороге "Смпосад – Колежма", упал в реку.

В момент происшествия в салоне автомобиля находились 5 человек.

В результате спастись удалось только двоим – водителю и пассажиру переднего сиденья, трое человек, сидевших сзади, погибли.

В МВД Карелии сообщили, что все участники ДТП – жители поселков Беломорского района. За рулем Chevrolet Niva находился 45-летний мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В отношении него может быть возбуждено уголовное дело.

Погибли женщина 1975 года рождения, 51-летний мужчина и молодой человек 1988 года рождения.

Как уточнили в МВД, погибшие не состояли в родственных связях – у всех разные фамилии и адреса проживания.

В данный момент по факту смертельного ДТП проводится следственная проверка.

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