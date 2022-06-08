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Житель Карелии победил в схватке с противником, был ранен на Украине, выжил

Новости. Общество
16:48, 29 Июня 2022
фото: © Правительство Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о нашем земляке, который совершил геройский поступок во время спецоперации на Украине.

Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал, что с гордостью прочел официальное сообщение Министерства обороны России о нашем земляке Алексее Марине из Янишполя, который в ходе спецоперации на Донбассе атаковал в лоб диверсантов.

«Алексей обнаружил группу противника на обочине дороги, когда ночью двигался по маршруту. Они готовили атаку на колонну наших десантников. На полном ходу рядовой Марин направил свой автомобиль на врага, чем вызвал панику и заставил бежать. Алексей принял огонь на себя, но этим дал возможность основным силам нашей колонны перегруппироваться и отразить атаку. В итоге группа численностью до 30 диверсантов была ликвидирована», — написал Парфенчиков.

Как отметил глава республики: Алексей был ранен, но главное — живой! За смелость и отвагу наш земляк представлен к награде.

«Отдельные слова благодарности родителям Алексея. Мы вместе с вами гордимся вашим сыном, он настоящий герой! Пусть он скорее вернется домой, мы все его очень ждем!» — сказал Артур Парфенчиков.

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