Житель Карелии подарил дочери краденый телефон

По версии полиции, житель Суоярвского района Карелии забрал в баре чужой телефон и вручил его дочери.
В полицию Суоярвского района с заявлением о краже обратилась 37-летняя горожанка. Она сообщила, что у нее похитили мобильный телефон стоимостью около девяти тысяч рублей.
Ночью женщина отдыхала в баре и оставляла телефон без присмотра на столе. Под утро она стала собираться домой и обнаружила, что он пропал.
Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 48-летний местный житель, у которого ранее проблем с законом не возникало.
Подозреваемый признался, что обнаружил чужой телефон на полу. Разыскивать владельца не стал и подарил гаджет дочери.
Краденый телефон изъяли. Возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.
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