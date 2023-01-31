Житель Карелии подарил дочери краденый телефон

По версии полиции, житель Суоярвского района Карелии забрал в баре чужой телефон и вручил его дочери.

В полицию Суоярвского района с заявлением о краже обратилась 37-летняя горожанка. Она сообщила, что у нее похитили мобильный телефон стоимостью около девяти тысяч рублей.

Ночью женщина отдыхала в баре и оставляла телефон без присмотра на столе. Под утро она стала собираться домой и обнаружила, что он пропал.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 48-летний местный житель, у которого ранее проблем с законом не возникало.

Подозреваемый признался, что обнаружил чужой телефон на полу. Разыскивать владельца не стал и подарил гаджет дочери.

Краденый телефон изъяли. Возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.