Житель Карелии подстрелил сам себя

Полиция проводит проверку по факту огнестрельного ранения жителя Пудожского района, сообщает МВД Карелии.

По информации ведомства, 19 апреля в медицинское учреждение Пудожа был доставлен 24-летний местный житель с огнестрельным ранением груди.

По версии следствия, инцидент произошел при неосторожном обращении с огнем. Проводится проверка.

Как пояснили в Минздраве Карелии, в настоящее время мужчина доставлен в Петрозаводска и проходит лечение в Республиканской больнице им. Баранова, его жизни ничего не угрожает.